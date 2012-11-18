Arap Ligi'nden Türkiye'ye önemli çağrı!

İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için gözler Kahire'de yapılan toplantıya çevrilirken Başbakan Erdoğan'ın Arap liderlerine yaptığı çağrı ses getirdi. Arap Ligi bakanları Salı günü yapılacak Gazze ziyaretinde Türkiye'nin de olmasını istedi. Önce Dışişleri Bakanı Davutoğlu Arap Dışişleri Bakanlarıyla Gazze'ye gidecek. Başbakan Erdoğan'ın da Gazze'ye gidebileceği belirtiliyor.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlanması için Kahire’de yapılan toplantıda sonuç alınması durumunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davtoğlu, Arap Ligi ülkeleri dışişleri bakanlarıyla birlikte Gazze’ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Arap Ligi bakanları Salı günü için planlanan ziyarette, Türkiye’nin de olmasını istedi. Arap Ligi’nden gelen bu teklife Türkiye olumlu yanıt verdi.

Önemli tarihi ziyaret

Hamas üzerindeki etkisi ve Gazze halkının Türkiye’ye karşı olan sevgisi nedeniyle, bu tarihi ziyarette Türkiye’nin de yer almasının önemli olacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanları’nın bu ziyaretinin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da Gazze’ye gidebileceği belirtildi. Davutoğlu’nun Gazze’ye gitmesi halinde Erdoğan’ın ziyareti için de ön görüşmeler yapacağı bildirildi.

İlk ziyaret olacak

Bu durumda Türkiye’den Gazze’ye Başbakan ve Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk kez ziyaret yapılmış olacak.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Kasım başında yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Gazze’yi ziyaret niyeti olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

“Erdoğan bu ziyareti gerçekleştirirse, Filistin yönetimi ve Filistin halkını memnun edecektir. Ülkemize ziyareti bizim için bir şereftir. Ne zaman isterse Filistin’in her bölgesine ziyarette bulunabilir. Türkiye’nin, El Fetih ve Hamas arasındaki bölünmenin derinleşmesini önleyen en önemli aktörlerden birisidir.”