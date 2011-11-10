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Dünya

Arap liderlerden Esad'a sığınma teklifi WASHINGTON (A.A)

10 Kasım 2011 01:05

-Arap liderlerden Esad'a sığınma teklifi WASHINGTON (A.A) - 09.11.2011 - Arap liderlerin, istifa etmeye ikna için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a sığınma teklifinde bulunduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığının Ortadoğu işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Jeffrey Feltman, Senato'da yaptığı konuşmada, ''Neredeyse tüm Arap liderler aynı şeyi diyor; Esad rejimi son ermeli. Suriye'de değişim kaçınılmaz'' dedi.  Feltman, ''Arap liderlerin Esad'ın sakince ve hızla gitmesi için sığınma teklif etmeye başladıklarını'' söyledi.

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