Arap kulüpleri Luiz Gustavo'ya kancayı taktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Luiz Gustavo'yu satmayı düşünmediği ancak ekonomik şartlardan ötürü kesin bir karar alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un transferi için uzun süre emek verdiği ve Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ve Luiz Gustavo, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.



32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de yeniden doğması sonrası Arap kulüplerinin iştahı kabardı.



Takvim'in haberine göre yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi.



Fenerbahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.