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Dünya

'Arap halkının onurunu yeniden canlandırıyorsunuz'

Hizbullah lideri, Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen protestoculara mesaj gönderdi.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - Hizbullah lideri, Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen protestoculara mesaj gönderdi.

''Eyleminiz, bölgemizin çehresini tümüyle değiştirecektir. Arap onurunun mücadelesine doğru gidiyorsunuz, Arap halkının onurunu yeniden canlandırıyorsunuz.''  

Nasrallah, Hizbullah'ın, Mısırlı protestocuların ''içişlerine karışmak veya kararlarını etkilemek istemediğini'' ifade etti ama protestocuların başarılarını övdü ve bu başarıların Hizbullah'ın İsrail'le 2006 yılındaki savaşı gibi önemli olduğunu vurguladı.  

Protestocularla Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda olmak istediğini belirten Nasrallah, ''Yaptıklarınız, İslam Direnişi'nin 2006'da gösterdiği tarihi kararlılıktan ve 2008'de Gazze'deki direnişten daha az önemli değil'' diye konuştu.


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