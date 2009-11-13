Arap güzellik yarışması

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen yarışmada sadece saçının kakülünü açıkta bırakan koyu pembe kıyafetiyle dikkat çeken Nur, jürinin sorularına verdiği zeki yanıtlarla öne çıktı. Nur’un yarışmaya katılması Suudiler için devrim niteliğinde. Organizatörlerin “güzellikten çok akıla” önem verdiği yarışmada 16 Arap ülkesinden gelen güzeller ter döktü.