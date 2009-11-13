Arap güzellik yarışması

Arapların ‘modern Arap kadınının insani ve akademik başarılarını en iyi temsil eden güzeli’ bulmak amacıyla 2006’dan bu yana düzenlemeye başladığı ‘Miss Arab World’ yarışmasını tesettürlü Suudi Arabistan güzeli Mevedde Nur kazandı.Yarışmadan görüntüler için TIKLAYIN
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen yarışmada sadece saçının kakülünü açıkta bırakan koyu pembe kıyafetiyle dikkat çeken Nur, jürinin sorularına verdiği zeki yanıtlarla öne çıktı. Nur’un yarışmaya katılması Suudiler için devrim niteliğinde. Organizatörlerin “güzellikten çok akıla” önem verdiği yarışmada 16 Arap ülkesinden gelen güzeller ter döktü.