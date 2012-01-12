-Arap gözlemcilerden istifa düşünüyor ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Suriye'deki olayları incelemekle görevli Arap gözlemci heyetinden iki kişinin daha istifa edebileceği iddia edildi. El Cezire televizyonunun Reuters haber ajansına dayandırdığı habere göre, şiddetin devam etmesi ve gözlemcilerin görevlerini tam olarak yerine getirememeleri gibi sebeplerden dolayı iki Arap gözlemcinin görevlerinden istifa etmeyi düşündükleri belirtildi. İstifa etmeyi düşünen gözlemcilerin isimleri ve hangi ülkeden olduklarıyla ilgili bilgi verilmedi. Daha önce Cezayirli gözlemci Nuri El Malik aynı gerekçelerden dolayı istifa etmiş ve gözlemci heyetin görevini tam olarak yerine getiremediğini ve ülkede şiddet olaylarının devam ettiğini söylemişti.