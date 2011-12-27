Arap gözlemciler Suriye'de

T24 -

Gözlem gücü başkanı işbirliğinden 'memnun'

Sansür eleştirileri

Heyetin varışından önce Humus kentinde meydana gelen çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.Muhalefet, gözlemcilerin Humus kentine gittiklerini, ancak hareket olanaklarının sınırlı olduğunu öne sürüyor.Arap Birliği gözlemcileri, Beşar Esad ve muhalif gruplar arasındaki şiddetin son bulması için atılacak adımları denetlemek amacıyla ülkeye gitti. Ancak özellikle Humus kenti çevresinde ölümle sonuçlanan şiddet olayları dinmekten uzak. Arap Birliği ile geçen hafta imzalanan protokol doğrultusunda silahlı kuvvetlerin kentlerden çekilmesi, gözlemcilerin de bu adımı teyit etmesi gerekiyordu. Şam yönetimi gözlemcilere hareket serbestisi sağlanacağını, diledikleri yere gideceklerini söylüyor.Sadece Humus'tan değil, Türkiye sınırı yakınındaki İdlib ile Şam'ın Durra semtinden de çatışma haberleri geliyor.Arap Birliği gözlemci heyetinin ilk büyük grubunu oluşturan 50 kişilik heyet akşam saatlerinde Şam'a ulaştı.Çeşitli ülkelerden bir araya gelen gözlemciler yanında Arap Birliği'nden 10 kişilik bir heyet de ülkeye gitti.Geçen hafta 9 kişilik bir öncü heyet Şam'a gitmiş ve ilk grubun varışı için hazırlıklara başlamıştı. Gözlem Gücü'nün başkanı, Sudanlı general Mustafa Dabi, Şam yönetiminin şimdiye dek kendilerine gösterdiği işbirliğinden hoşnut.Dabi, "Suriyeli kardeşlerimiz çok olumlu şekilde ve şimdiye dek hiç bir kısıtlama olmaksızın işbirliği gösterdi" dedi.Birliğin Suriye'ye göndereceği gözlemci sayısı toplam 200 civarında olacak ve bu yetkililer, hem hükümet, hem de muhalefet yetkilileriyle görüşecekler.Sudanlı istihbarat uzmanı Dabi, gidecekleri yerler için ulaşımı Suriye makamlarının sağlayacağını açıkladı. Bu durum, yönetimin sansür çabası içinde olabileceği eleştirilerine yol açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise gözlemcilerin hükümetin şiddetten 'silahlı terör örgütlerinin' sorumlu olduğu savını doğrulamasını beklediklerini kaydediyor.Ülkeye yabancı gazeteci girişine izin verilmediği için gelişmeleri Lübnan'dan izleyen BBC Muhabiri Jim Muir, Humus'a girişin gözlem gücü açısından bir sınav olacağını belirtiyor. Humus'taki çatışmalar Cuma günü Şam'da düzenlenen bombalı saldırılar ardından iyice şiddetlendi.Suriye Ulusal Konseyi adlı muhalif cephe, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Humus'un Baba Amr mahallesi yoğun bir kuşatma altında ve 4000 dolayında askerin işgal etmesi tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.Hükümet Mart ayında daha fazla özgürlük talebiyle başlayan gösterileri dağıtmak için sert önlemlere başvuruyor. Çıkan olaylarda şimdiye dek beş bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.Esad yönetimi ise şiddetin arkasında sivil göstericilerin değil hükümeti devirmeye çalışan silahlı örgütlerin olduğunu savunuyor.