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Dünya

Arap gençleri, Rusya'yı protesto edecek İSTANBUL (A.A

17 Ocak 2012 16:35

-Arap gençleri, Rusya'yı protesto edecek İSTANBUL (A.A - 17.01.2012 - – Arap gençleri, Suriye’ye desteğini sürdüren Rusya’yı protesto için sokaklara çıkıyor. Arap ülkeleri başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerde Rusya elçilikleri önünde cuma günü protesto gösterisi düzenleneceği duyuruldu. Rusya’nın Suriye rejimine askeri ve siyasi desteğini kınamak için 20 Ocakta protesto eylemi düzenleyecek olan Arap gençleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden “Momkin / Mümkün” adında bir girişim başlattı. Momkin girişimi, Suriye’deki sivilleri korumak için perşembe günü yeni bir karar için toplanacak olan BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın vetosuna karşı böyle bir eylemde bulunacaklarını bildirdi. “Sınırlara son” ve “Mümkün olmayan şey yoktur” sloganıyla yola çıktıklarını belirten girişimin aktivistlerinden Zuheyr El Muradi, AA’ya yaptığı açıklamada, “Momkin girişimi herkese açık bir gruptur. Hiçbir siyasi oluşumla bağlantısı yoktur. Gençlerin kurduğu bir sivil oluşumdur ve Arap dünyasındaki en büyük oluşumlardan biridir” dedi. "Halkına iftira atmaktan ve halkını katletmekten vaz geçmeyen" Suriye rejimini destekleyen Rusya’yı protestonun ilk eylemleri olacağını ifade eden Muradi, önümüzdeki haftalarda daha başka eylemlere de imza atacaklarını açıkladı.

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