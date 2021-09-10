'Arap Emrah'ın suç örgütüne 4 ilde operasyon: 23 gözaltı

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklu bulunan 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne İstanbul Merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütleriyle mücadeleye yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

23 şüpheli yakalandı

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 130 tabanca fişeği ve 70 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi. (ANKA)