Arap dünyasının ilk insansı robotu: İbn-i Sina

Japon ve Batılı versiyonlarından sonra Arap dünyası da kendi insansı robotuna kavuştu! Ten rengi, giysileri ve sakalıyla geleneksel Arap görünümündeki robota 11. yüzyılda yaşamış Müslüman bilgin ve filozof İbn-i Sina’nın adı verildi.



Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) laboratuvar ileride seri üretimine de geçileceğini belirttiği Arapça konuşan ilk robotun resepsiyonist, satış görevlisi ya da satış danışmanı olarak alışveriş merkezlerinde kullanılabileceğini açıkladı. Robot İbn-i Sina, El Ayn’daki BAE Üniversitesi’ndeki bir ekip tarafından üretildi. Bilgisayar mühendisliği bölümünden, ekip lideri Yrd. Doç. Nikolaos Mavridis, “Bu, dünyanın Arapça konuşan ilk insansı robotu. Çeşitli araştırmalar yapmaya imkân veriyor, ayrıca öğrenciler onu sevdiği için eğitimde de yararlı bir araç” diyor.



Alışveriş merkezinde bir gün çalışmış bile!



Farklı ülkelerden öğrencilerden oluşan 12 kişilik bir ekiple çalışan Yunan bilim insanı Mavridis, robot İbn-i Sina’nın marifetlerini şöyle sıralıyor: “Birtakım sorulara yanıt verebilir, bilgi almak için internete bağlanabilir ve satın almak istediğiniz şeye göre ekrandan size bilgi sunabilir. Üzerinde çalışmaya devam edersek bu becerilere altı ay içinde sahip olabilir. Onu şimdiden El Ayn Alışveriş Merkezi’nde bir gün çalıştırdık.”



Klasik Arapça konuşan robot, sorulara insanlarınkine benzer yüz ifadeleriyle yanıt veriyor. Üzerinde bir seneden uzun süredir çalışılan robotun sanatsal ve mekanik tasarımı Hanson Robotics imzalı.