-ARAP DÜNYASINI SU KITLIĞI BEKLİYOR BEYRUT (A.A) - 04.11.2010 - Arap dünyasının, 2015 itibarıyla ciddi bir su sıkıntısının içine gireceği belirtildi. Arap Çevre ve Kalkınma Forumu'nun (AFED) raporuna göre, söz konusu tarihte Araplar yılda kişi başına 500 metreküpten daha az suyla yetinmek zorunda kalacak. Bu miktar 6000 metreküp olan dünya ortalamasının onda birinden azına denk geliyor. Raporda, Arap dünyasının halihazırda, önlem alınmazsa daha da kötüye gidecek bir su krizi içinde bulunduğu belirtilerek, Arap ülkelerinde kişi başına düşen su miktarının 1960'daki seviyesinin dörtte birine indiği kaydedildi. Hızlı nüfus artışı ve iklim değişikliliğinin de sorunu daha da ağırlaştıracağı belirtilen raporda, bunun sonucunda yağışlardan yararlanılan tarımın tehdit altına gireceği, rekoltenin yüzde 20 azalacağı öngörüsünde bulunuldu. AFED'in raporunda, "Politika ve pratikte esaslı değişiklikler yapılmazsa, durum daha da kötüye gidecek, bunun önemli toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları olacak" denildi. Rapora göre, 5 yıl içinde, Türkiye ve Etiyopya'dan su akışının şu anki seviyede olması şartıyla sadece Irak ve Sudan su kıtlığıyla karşılaşmayacak. Tarım, Arapların suyunun yüzde 85'ini çekiyor. Bu konudaki dünya ortalaması ise yüzde 70.