Arap dünyasında nargileye Koronavirüs yasağı

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Arap ülkeleri yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sıkça tüketilen tütün ürünü nargilenin satışı ve servisini 2 hafta süreyle yasaklama yönünde kararlar aldı.

Dubai'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde nargile satışı ve servis edilmesi 2 hafta süreyle yasaklandı. Dubai'de alınan kararın benzeri Suudi Arabistan, Kuveyt ve Abu Dhabi'de gündeme geldi.

Dubai Basın Ofisi, kararı sosyal medya üzerinden "Kamu sağlığını güvence altına alacak önlemler kapsamında Dubai Ekonomik Kalkınma Departmanı ve Dubai Belediye Başkanlığı, bütün cafeleri ve kahve dükkanlarının nargile satışını 2 hafta boyunca durdurmasını talep ediyor." ifadeleriyle duyurdu.

Karara uymayanlara para cezası uygulanacağı belirtildi.