-ARAP DÜNYASINDA İLK: CİNSEL YAŞAM BELGESELİ KAHİRE (A.A) - 16.10.2010 - Mısırlı yönetmen Amr Beyyumi, Arap dünyasında bir ilke imza atarak, "Cinsel Konuşmalar" adlı bir belgesel film çekti. Şu ana kadar çeşitli sinema ve kültür merkezlerinde gösterime giren filmde, Mısırlıların konuşamadıkları ve tabu olarak gördükleri cinsel yaşamları psikolojik ve sosyolojik yönleriyle irdeleniyor. Gazete kupürleriyle başlayan belgeselde, Kahire sokaklarında sorular yöneltilen Mısırlılar, en çok cinsellikle ilgili soruları şaşkınlıkla karşılıyor ve sorulara "ne, nasıl" gibi karşılıklar veriyor. 5 bölümden oluşan belgeselde, cinsellik konusunda uzman görüşlerine yer veriliyor ve halkın bu konudaki anlayışı ele alınıyor. Belgeselde Mısır halkının bir bölümü cinselliği "doğal" görürken, bazıları "bu konuyu konuşmanın bile haram olduğunu" savunuyor. Yönetmen Amr Beyyumi, belgeselinin Arap dünyasında ve Mısır'da bir ilk olduğunu belirtti ve "Önemli bir konuya dikkat çekerek, ülkede tabu olarak görülen cinsellikle ilgili halkın korkularının önemsiz olduğunu göstermeye çalıştım" dedi. Çalışmasının olumlu yankıları olduğunu kaydeden Beyyumi, halkın belgesele ilgi gösterdiğini, çünkü filmde halkın ilgisini çeken bir konunun işlendiğini ifade etti.