Arap City!

Arap sermayesi Avrupa'daki büyük yatırımlarını İngiltere Premier liginin önemli bir takımı olan Manchester City'ye yaptığı yatırımla taçlandırdı.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kraliyet ailesinin ardında bulunduğu ticaret grubu Abu Dabi United Group'un (ADUG) İngiltere Premier Ligi;nin önemli takımlarından biri olan Manchester City futbol kulübünü 210 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı açıklandı.



İngiliz basını, Arap sermayesinin İngiliz Premier Ligine yaptığı bu sürpriz yatırımı bütün dünyada futbol sektöründe yaşanacak büyük bir dönüşümün başlangıcı olarak yorumladı.



Abu Dabi Kraliyet ailesinin adına son imzayı atan ''Abu Dabi'nin Donald Trump'ı'' lakaplı Süleyman El Fehim de Premier ligde yapacakları dev transferlere dikkat çekti ve yönetim anlayışlarını daha çok harcamayı gerektiren ''yatırım, yatırım, yatırım'' olarak açıkladı.



ADUG'un önümüzdeki 4 hafta boyunca Manchester City takımının defterlerini inceleyeceği ve daha sonra kulüp yönetimini devralarak yatırım planlarını uygulamaya koyacağı belirtiliyor. Yeni yönetimin ilk etapta yapılacak transferler için 100 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Manchester City'nin böylesine büyük bir yatırımla el değiştirmesinin etkilerini en çok yaşayacak olan kulübün ise aynı kentin bir diğer Premier lig takımı olan Manchester United olacağı kaydediliyor.



Manchester City'nin satın alınmasında önemli rol oynayan Süleyman El Fehim, yapacakları yatırımla İngiltere Premier ligindeki Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Arsenal'den oluşan ''dört büyükler"in hakimiyetini yerle bir etmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Kulübün el değiştirmesinin İngiliz futbolundaki asıl etkisini ise önümüzdeki yıl hissettireceği ve önümüzdeki transfer döneminden itibaren başta transfer ücretleri olmak üzere pek çok şeyin değişeceği belirtiliyor. Manchester City'nin yeni yönetiminin, yatırımlarıyla Chelsea Kulübü'nün sahibi Roman Abromovich'in yatırımını bile geride bırakmayı planladığı ifade ediliyor.



Arap sermayesinin İngiltere Premier Ligi'ne yaptığı yatırımla ''Zenginler Ligi'' olarak adlandırılan ligin zenginlik sıralaması da değişti. Buna göre daha önce Chelsea kulübü sahibi Roman Abromovich'in 13 milyar sterlinle başını çektiği en zengin kulüp başkanları sıralamasında bu kez başa 1 trilyonluk servetiyle Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesi oturdu.



Üçüncü sırada ise Liverpool takımının sahibi olan 721 ve 610 milyon sterlinlik servetleriyle yatırım ortaklığı yapan Tom Hicks ve Geroge Gillett bulunuyor. Dördüncü sıradaki Newcastle United'in sahibi Mike Ashley'in servetinin miktarının ise 1.4 milyar sterlin olduğu belirtiliyor. Manchester City ile aynı kentin takımı olan Manchester United'ın sahibi olan Malcolm Glayzer'ın serveti ise 1,3 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor.

