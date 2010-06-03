Arap Birliği'nin BM'den talebi

T24- Arap Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılmasını isteyecek.



Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, İsrail'in insani yardım gemilerine saldırmasıyla ilgili olarak, Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Kahire'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Arap Birliği Güvenlik Konseyi'ne başvurarak, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını isteyecek" dedi.



Suriye'nin "Gazze'deki ablukanın kaldırılması, İsrail ile dolaylı görüşmelerin durdurulması ve İsrail'le ilişkisi olan Arap ülkelerinin bu ilişkilerini bir an önce kesmesi" yönündeki taleplerinin ele alındığı toplantının Salı gün gerçekleştirilen bölümüne Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi de katılarak bir konuşma yapmıştı.