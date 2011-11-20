-Arap Birliği'ni kullanmak istiyorlar ŞAM (A.A) - 20.11.2011 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, bazı ülkelerin Arap Birliği'ni Suriye'ye karşı kullanmak istediğini söyledi. Suriye'nin başkenti Şam'da, ülkedeki son gelişmeler ve Arap Birliği ile yaşanan protokol meselesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği'nin kendilerine üç sayfalık bir rapor sunduğunu ve protokolün incelenmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Muallim, protokolün Arap Birliği'nin Suriye'ye bir dayatması olduğunu ve içinde kabul edemeyecekleri maddeler bulunduğunu söyledi. Konuyla ilgili tekrar bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Muallim, Arap Birliği'ne tekrar bir mektup göndereceklerini dile getirerek, protokolün tek taraflı olduğunu belirtti.