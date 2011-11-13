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Dünya

Arap Birliği'ne olağanüstü çağrı ŞAM (A.A)

13 Kasım 2011 22:08

-Arap Birliği'ne olağanüstü çağrı ŞAM (A.A) - 13.11.2011 - Suriye'nin, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya  çağırdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "2 Kasım'da düzenlenen Arap Birliği toplantısında alınan kararlar çerçevesinde krizin çözülebileceği düşüncesinde olan Suriye'nin, Arap Birliği'ne ülkedeki krizin çözümü için olağanüstü toplantı çağrısında bulunduğu" belirtildi. Haberde, "16 Kasım'dan önce ülkeye gelecek heyetin Suriye tarafından memnuniyetle karşılanacağı" ifade edilerek, Suriye tarafından "üye ülkelerin uygun görülen asker ve sivil denetleyicilerinin bu heyette yer alması, alınan kararların uygulanmasında Arap Birliği'nin Suriye'ye yardımcı olması" gibi öneriler getirildiği de kaydedildi.

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