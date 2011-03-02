-ARAP BİRLİĞİ'NDEN YEŞİL IŞIK KAHİRE (A.A) - 02.03.2011 - Arap Birliği, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yeşil ışık yaktı. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, yaptığı açıklamada, çatışmaların devam etmesi durumunda Afrika Birliği ile işbirliği yaparak Libya üzerinde bir uçuşa yasak bölge uygulanabileceğini söyledi. "Kardeş Libya halkının kanı dökülürken Arap Birliği'nin eli kolu bağlı oturmayacağını" söyleyen Musa, Afrika Birliği'nin işbirliğiyle atılacak adımların birisinin de uçuşa yasak bölge uygulaması olabileceğini ifade etti.