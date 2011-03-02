T24 LogoT24 Logo
Dünya

ARAP BİRLİĞİ'NDEN YEŞİL IŞIK KAHİRE (A.A)

02 Mart 2011 22:39

-ARAP BİRLİĞİ'NDEN YEŞİL IŞIK KAHİRE (A.A) - 02.03.2011 - Arap Birliği, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yeşil ışık yaktı. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, yaptığı açıklamada, çatışmaların devam etmesi durumunda Afrika Birliği ile işbirliği yaparak Libya üzerinde bir uçuşa yasak bölge uygulanabileceğini söyledi. "Kardeş Libya halkının kanı dökülürken Arap Birliği'nin eli kolu bağlı oturmayacağını" söyleyen Musa, Afrika Birliği'nin işbirliğiyle atılacak adımların birisinin de uçuşa yasak bölge uygulaması olabileceğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24