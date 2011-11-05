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Dünya

Arap Birliği'nden uyarı KAHİRE (A.A)

05 Kasım 2011 18:41

-Arap Birliği'nden uyarı  KAHİRE (A.A) - 05.11.2011 - Arap Birliği, Suriye'deki krizi sona erdirmeye yönelik planın başarısızlığa uğramasının, Suriye ve bölge için "korkunç sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu. Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Nebil El Arabi Şam yönetimini Suriye'de şiddetin sona ermesi ve ulusal diyaloğun başlatılmasını öngören planın hayata geçirilmesi için hemen harekete geçme çağrısında bulundu. Açıklamada, Suriye'den "akan kanın durdurulması" istendi.

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