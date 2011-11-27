-Arap Birliği'nden Suriye'ye yaptırım KAHİRE (A.A) - 27.11.2011 - Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi, Suriye'ye yönelik bir dizi ekonomik yaptırım uygulanması kararını onayladı. Ekonomi ve maliye bakanları seviyesinde toplanan meclis, Suriye'deki şiddetin sona erdirilmesi ve Suriye rejimini baskı altına almayı hedefleyen kararları onaylayarak, Arap dışişleri bakanları toplantısına sunulmasına karar verdi. Söz konusu yaptırımların uygulanabilmesi için Arap dışişleri bakanlarının onayı gerekiyor. Arap dışişleri bakanları, yarın toplanarak kararları ele alacak. Suriye'ye uygulanacak yaptırımların başında, bu ülkeye uçuşların durdurulması, Suriye halkının ihtiyacı olan temel gıda maddeleri ile halk için gerekli olan mallar haricinde ticari ambargo uygulanması, Suriye yönetiminin dışarda bulunan mal varlığının dondurulması, Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin askıya alınması, Suriye ile mali işlerin dondurulması geliyor. Arap Birliği, söz konusu yaptırımları 6 madde halinde yayımlayarak Suriye yönetimine son bir fırsat sunmuştu. Suriye yönetimi Arap Birliği'nin çabalarına yanıt vermeyince Arap Birliği'de Suriye'de akan kanın durması için yaptırım kararı aldı. Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı Arap dışişleri bakanları toplantısında değişikliğe uğramadan onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi yaptırımların Suriye halkı ile Suriye'ye komşu ülkeleri olumsuz etkilememesi için azami gayret sarfedildiğini açıkladı.