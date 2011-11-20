-Arap Birliği'nden Suriye'nin önerisi ret KAHİRE (A.A) - 20.11.2011 - Suriye hükümetinin, Arap Birliği'nin önerdiği Suriye barış planı üzerinde değişiklikler yapılması önerisi Arap Birliği tarafından reddedildi. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği'nden yayımlanan bildiride, Suriye'nin planda değişiklikler yapılması önerisinin, söz konusu değişikliklerin planın esasını değiştiriyor olması nedeniyle reddedildiği bildirildi. Açıklamada, Suriye hükümetinin yapılmasını önerdiği değişikliklerin, barış planını uygulamak için Suriye'ye gönderilecek gözlemciler misyonunun görev emrinde ''zorlayıcı değişiklikleri'' içeriyor olması nedeniyle de Arap Birliği tarafından kabul edilemez bulunduğu belirtildi. Arap Birliği'nce önerilen plan Suriye ordusuna ait tankların caddelerden çekilmesini, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını öngörüyordu.