-ARAP BİRLİĞİNDEN KOALİSYONA ELEŞTİRİ KAHİRE (A.A) - 20.03.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Batılı ülkelerin Libya'ya yönelik operasyonunu, amacının dışına çıktığı gerekçesiyle eleştirdi. Musa, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun uçuşa kapalı bölge oluşturulmasını amaçladığını hatırlattı. Koalisyon ülkelerinin bu amaçtan uzaklaştığını belirten Musa, "Libya'da olanlar uçuşa yasak bölge oluşturulması amacından farklıdır. Bizim istediğimiz sivillerin korunmasıdır, başka sivillerin bombalanması değil" dedi. -İTALYAN RÖMORKU TRABLUS LİMANINDA TUTULUYOR- Koalisyon güçlerinin Libya'ya dün başlattığı hava harekatının ardından Trablus limanına yanaşan bir İtalyan römorkunun, limandan ayrılmasına liman komutanı tarafından izin verilmediği bildirildi. İtalyan Ulusal Haber Ajansı ANSA'nın haberine göre, dün öğleden sonra Trablus limanına yanaşan ve içinde 8'i İtalyan 2'si Hint ve bir de Ukraynalı mürettebatın bulunduğu İtalyan römorkunun limandan ayrılmasına izin verilmediği bildirildi. Olayın koalisyon güçlerinin Libya'daki hava harekatına başlamasından az önce gerçekleştiği kaydedildi. Römorkun Akdeniz'de petrol arayan Napoli merkezli "Augusta Offshore" isimli şirkete ait olduğu belirtildi. İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nda oluşturulan kriz masasında durumun dikkatle izlendiği belirtilirken, Dışişleri Bakanı Franco Frattini de "Orada ne tür koşullar söz konusu bilmiyoruz. Ancak olayı görmezden gelemeyiz" açıklamasında bulundu. Bu arada ANSA, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin ''İtalya bizi aldattı'' sözlerine de yer verildi. Kaddafi'nin halka yaptığı konuşmada bu sözleri söylediği ifade edildi. -FRANSIZ UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI Fransız uçak gemisi ''Charles de Gaulle'', Libya'daki operasyona katılmak üzere ülkenin güneyindeki Toulon liman kentinden ayrıldı. Gemide, 1800 kişilik mürettebat ile birlikte 20 uçak bulunuyor. Uçak gemisine taarruz denizaltısı, yakıt gemisi ve bir kaç firkateyn eşlik ediyor. Fransız Genelkurmay Başkanlığı, dün olduğu gibi, bugün de Fransız uçaklarının hava saldırılarının devam ettiğini açıkladı. Fransa dün uluslararası güç içinde, Libya'ya hava saldırılarını başlatan ilk ülke olmuştu. -MİSRATA'DA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı ordu birliklerinin tank desteğiyle girdikleri Misrata kentinde çok sayıda kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. Reuters'ın haberine göre kentteki muhaliflerden Abdül Basset, "muhaliflerle Kaddafi güçleri arasında çatışmalar var. Tankları kent merkezinde. O kadar çok kayıp var ki, saymaya imkan yok" dedi.