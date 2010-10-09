-ARAP BİRLİĞİNDEN GÖRÜŞMELERİ DURDURMA KARARINA DESTEK SİRTE (A.A) - 08.10.2010 - Arap Birliği, Filistin yönetiminin, İsrail ile doğrudan görüşmeleri durdurma kararını desteklediğini açıkladı. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Komitesi'nden yapılan açıklamada, birliğin Filistinlilerin, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin inşasına devam etmesi nedeniyle İsrail ile doğrudan görüşmeleri durdurma yönünde aldığı kararı desteklediği bildirildi. Açıklamada, ABD'nin, Yahudi yerleşimlerinin inşasını sona erdirmesi için İsrail'e baskıyı sürdürmesinin ümit edildiği ve ABD'ye içinden çıkılmaz duruma çözüm bulması için bir ay daha süre tanınacağı dile getirildi. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa da, komitenin toplantısının yapıldığı Sirte'de, Ortadoğu barış görüşmelerinin sonuç vermediğini, İsrail'in tutumunun çok olumsuz olması nedeniyle şu anda görüşmelerin yapılmadığını ve İsrail'in müzakerelerde işbirlikçi davranmadığını söyledi. Musa, öte yandan, Arap liderlerin, Filistin yönetimine görüşmelerden çekilmesi tavsiyesinde bulunmaya hazır olmadığını da kaydetti.