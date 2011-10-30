-Arap Birliğinden Esad'a uyarı KUVEYT (A.A) - 30.10.2011 - Arap Birliği'nin, Suriye'de şiddet eylemlerini sona erdirmeyi amaçlayan kendi arabuluculuk çalışmalarının başarısızlığa uğraması durumunda uluslararası bir müdahalenin kaçınılmaz olacağı yönünde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı uyardığı bildirildi. Kuveyt gazetesi El Kabas'ın Arap kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Arap heyetinin, Çarşamba günü Şam'da Suriye yönetimiyle yapılan toplantıda "açık ve net davrandığını, Arap heyetinin, kendi çözüm önerilerinin başarısızlığa uğraması durumunda, krizin uluslararası bir nitelik kazanmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulunduğu" belirtildi. Haberde, "bunun da Suriye'nin bir dış müdahale ve ekonomik bir ambargoyu beklemesi gerektiği anlamına geldiği" kaydedildi. Gazetenin haberinde, Arap Birliği heyetinin Beşşar Esad'a reformlar konusunda açık bir takvim belirlenmesi taahhüdünde bulunması, yönetim temsilcilerinin ülke dışında muhaliflerle görüşmeyi kabul etmesi ve şiddetin durdurulması taleplerinde bulunduğu kaydedildi. Arap Birliği'nin bakanlar düzeyindeki heyetinin, Arap Birliği'nin bu önerilerine Şam'ın cevabını ileteceği belirtilen Suriyeli yetkililerle bugün Doha'da bir araya gelmesi öngörülüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Sunday Telegraph gazetesine verdiği demeçte, Batının Suriye'ye müdahalesinin "bir depreme yol açacağını ve tüm bölgeyi yakacağını" söylemişti.