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Dünya

Arap Birliği'nden Esad'a süre

Arap Birliği, Suriye yönetimine muhaliflere uyguladığı şiddeti durdurması için hazırladığı planın kabul

03 Aralık 2011 02:00

T24 - Arap Birliği, Suriye yönetimine muhaliflere uyguladığı şiddeti durdurması için hazırladığı planın kabul etmesı için bir kez daha süre verdi.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin el Thani yaptığı açıklamada, 'Suriyelilerle bir süredir temas halindeyiz. Yarın gelip, bu anlaşmayı imzalamak isterlerse, bunu yapabilirler' dedi.

Arap Birliği, Suriye yönetiminin operasyonları durdurması ve reform yapmasını öngören bir plan hazırlamış ancak bu plan, Şam tarafından prensipte kabul edilmesine karşın imzalanmamıştı. Arap Birliği de yeni yaptırımlar devreye sokmuştu.

Bu kapsamda bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde de bu yaptırımların geçerli olduğu teyit edildi. Ayrıca Arap Birliği, Suriye'ye yapılan uçuşların yüzde 50 oranında azaltılması konusunda da anlaşmaya vardı.


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