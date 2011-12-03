Arap Birliği'nden Esad'a süre

T24 -

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin el Thani yaptığı açıklamada, 'Suriyelilerle bir süredir temas halindeyiz. Yarın gelip, bu anlaşmayı imzalamak isterlerse, bunu yapabilirler' dedi.Arap Birliği, Suriye yönetiminin operasyonları durdurması ve reform yapmasını öngören bir plan hazırlamış ancak bu plan, Şam tarafından prensipte kabul edilmesine karşın imzalanmamıştı. Arap Birliği de yeni yaptırımlar devreye sokmuştu.Bu kapsamda bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde de bu yaptırımların geçerli olduğu teyit edildi. Ayrıca Arap Birliği, Suriye'ye yapılan uçuşların yüzde 50 oranında azaltılması konusunda da anlaşmaya vardı.