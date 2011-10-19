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Dünya

Arap Birliği'nden çağrı KAHİRE (A.A)

19 Ekim 2011 01:40

-Arap Birliği'nden çağrı KAHİRE (A.A) - 18.10.2011 - Mısır Başbakanı İsam Şeref, Mısır'ın arabuluculuk rolü oynadığı Hamas ve İsrail arasında yapılan esir değişiminin, ''Ortadoğu bölgesinin güvenliği ve istikrarı'' için Kahire'nin gösterdiği ''Çabaların'' bir parçası olduğunu belirtti. İsam Şeref, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından yaptığı açıklamada, ''Mısır'ın, esir değişimi anlaşmasının başarılı olmasına katkı sağlayan çabalarının, bölgenin istikrarı ve güvenliği için gösterilen çabalara verdiği desteğin bir parçası olduğunu'' ifade etti. Şeref, ''İstikrar ve güvenliğin, Filistin sorununun küresel ve adil bir şekilde çözümüyle gerçekleşeceğini'' dile getirdi. Bu arada, Arap Birliği, İsrail'e tüm Filistinli tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, yayımladığı bildiride, İsrail'in elindeki tüm Filistinli ve Arap tutukluların serbest bırakılmasını istedi. El Arabi, bazı tutukluların 30 yıldan daha fazla bir süre boyunca insanlık dışı şartlarda, bazen yargılanmaksızın tüm uluslararası kanunlar açıkça ihlal edilerek tutulduklarını kaydetti.

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