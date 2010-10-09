T24 LogoT24 Logo
Dünya

ARAP BİRLİĞİ'NDEN ABD'YE ÇAĞRI KAHİRE (A.A)

09 Ekim 2010 12:58

-ARAP BİRLİĞİ'NDEN ABD'YE ÇAĞRI KAHİRE (A.A) - 09.10.2010 - Arap Birliği, ABD'ye, Ortadoğu'da barış sürecini rayına oturtmak için, başta yerleşim birimi inşaatının durdurulması olmak üzere gereken koşulları oluşturma çağrısında bulundu. Arap Birliği'nin Libya'nın Sirte kentinde dün yapılan toplantısında ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerin başarısız olması durumunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önerileri doğrultusunda bir ay sonra yeniden toplanıp alternatifleri inceleme kararı alındığını belirtildi. Abbas ve Arap Birliği'nin İsrail-Filistin müzakerelerini izleme komitesini oluşturan 13 ülkenin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamada, yerleşim birimi inşaatlarının durmaması halinde İsrail ile doğrudan görüşme olmayacağı ifade edildi.  Toplantıya katılan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, müzakerelerin başarısız olması durumunda Abbas'ın önerdiği alternatifleri, Amerikan yönetiminden 1967 sınırlarında bir Filistin devletini tanımasını istemek, bu amaçla BM Güvenlik Konseyine başvurmak ya da BM Genel Kurulundan işgal altındaki toprakların uluslararası himayeye girmesini talep etmek olarak sıraladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24