-ARAP BİRLİĞİ'NDEN ABD'YE ÇAĞRI KAHİRE (A.A) - 09.10.2010 - Arap Birliği, ABD'ye, Ortadoğu'da barış sürecini rayına oturtmak için, başta yerleşim birimi inşaatının durdurulması olmak üzere gereken koşulları oluşturma çağrısında bulundu. Arap Birliği'nin Libya'nın Sirte kentinde dün yapılan toplantısında ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerin başarısız olması durumunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önerileri doğrultusunda bir ay sonra yeniden toplanıp alternatifleri inceleme kararı alındığını belirtildi. Abbas ve Arap Birliği'nin İsrail-Filistin müzakerelerini izleme komitesini oluşturan 13 ülkenin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamada, yerleşim birimi inşaatlarının durmaması halinde İsrail ile doğrudan görüşme olmayacağı ifade edildi. Toplantıya katılan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, müzakerelerin başarısız olması durumunda Abbas'ın önerdiği alternatifleri, Amerikan yönetiminden 1967 sınırlarında bir Filistin devletini tanımasını istemek, bu amaçla BM Güvenlik Konseyine başvurmak ya da BM Genel Kurulundan işgal altındaki toprakların uluslararası himayeye girmesini talep etmek olarak sıraladı.