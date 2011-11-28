Arap Birliği'nde ilk fire Lübnan!

T24 - Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırım getirme kararı alan Arap Birliği'nin dün yaptığı oylamada çekimser kalan Lübnan, Şam'a yaptırım uygulamayacağını açıkladı.



Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, "Suriye'ye yönelik yaptırımları desteklemiyoruz. Yaptırımları kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.



Reuters'a konuşan Mansur, söz konusu yaptırımlar Lübnan'a zarar vereceği için alınan karara karşı olduklarını belirtti.



Arap Birliği üyelerinden Lübnan, dünkü oylamada, Suriye'nin bir diğer komşusu Irak'la birlikte çekimser kalmıştı. İki ülke, Suriye'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor.



Kahire'deki Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen yaptırımlar arasında Suriyeli yetkililerin mal varlıklarının dondurulması, Suriye Merkez Bankası ile yapılan anlaşmaların ve yatırımların durdurulması gibi maddeler bulunuyor.



İşte Arap Birliği'nin oy çokluğu ile kabul ettiği yaptırımlar:



1- Suriyeli yetkililer ve büyük şahsiyetlerin Arap ülkelerine seyahatlerinin yasaklanması. Arap ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulması. Teknik heyetin bu kişilerin isimlerini belirlemesi.

2- Suriye merkez bankasıyla ilişkilerin durdurulması.

3- Suriye halkını etkileyen stratejik malların dışında hükümetle devlet düzeyinde ticaretin durdurulması.

4- Suriye hükümeti mal varlıklarının dondurulması.

5- Suriye ile parasal ilişkilerin durdurulması.

6- Suriye Ticaret Bankası ile işlemlerin durdurulması.

7- Yurtdışında çalışan Suriyelilerin ailelerine gönderdikleri havaleler ile Suriye’deki Arapların gönderdiklerinin dışında tüm havale ve ticari akreditlerin denetimlerinin Arap merkez bankalarından talep edilmesi.

8- Arap ülkelerinin Suriye topraklarındaki projelerinin finansmanının dondurulması.

9- Teknik icra komitesinin bir hafta içinde Suriye’ye çift yönlü havayolu seyahatlerinin durdurulması için tarih belirlemesi.





Fransa: Suriye rejiminin günleri sayılı



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Arap Birliği'nin Suriye hakkında yaptırım kararları almasının ardından Suriye rejiminin "günlerinin sayılı" olduğunu belirtti.



Juppe, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Suriye rejiminin günlerinin sayılı olduğunu, bunun apaçık ortada olduğunu, rejimin şu anda tamamen tecrit altında bulunduğunu, ancak baskıyı durdurma konusunda olayların yavaş geliştiğini" belirterek, "Arap Birliği'nin Suriye rejimini biraz daha fazla tecrit edecek kararlar almasıyla ilerleme kaydedildiğini" söyledi.



Juppe, insani yardım koridoru fikrinin tamamen gözden çıkarılmadığını ümit ettiğini, çünkü bunun bir gereklilik olduğunu, bunun kısa vadede halkın acılarını dindirmenin tek yolu olarak gördüğünü belirtti.







