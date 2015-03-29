Arap Birliği Zirvesi'nde ortak ordu için anlaşma sağlandı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Arap liderlerin ortak bir askeri güç oluşturma konusunda anlaştığını açıkladı. Sisi, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen 26'ncı Arap Birliği Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, Arap liderlerin "ortak askeri güç" oluşturma konusunda fikir birliğine vardığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin Yemen'e başlattığı "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun ardından düzenlenen zirvede konuşan Sisi, ortak askeri güce katılacak devletlerin temsilcilerinin bir araya gelerek, söz konusu orduyla ilgili çalışmaları yürüteceğini belirtti.

40 bin asker

Associated Press'in haberine göre, Mısırlı yetkililer, ortak gücün; savaş gemileri ve uçaklarınca desteklenen yaklaşık 40 bin askerden oluşacağını söyledi.

Arap dışişleri bakanları da geçtiğimiz günlerde, ortak bir Arap ordusu kurulması konusunda prensipte anlaşmıştı.

Söz konusu oluşum, gerçekleşmesi halinde, Birleşmiş Milletler ve NATO'dan sonra dünyanın üçüncü birleşik ordusu olacak.

Açıklanan ortak güce Arap Birliği üyesi 22 ülkenin tamamının katılması beklenmiyor.