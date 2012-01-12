Arap Birliği yeni Suriye gözlemcisi yollamıyor

T24 - Arap Birliği, Suriye'deki gözlemci heyetinin karşı karşıya bulunduğu sorunların artması karşısında bu ülkeye yeni gözlemci heyeti gönderme planlarını erteledi.



Karar, hafta başında Lazkiye limanında saldırıya uğrayan 11 gözlemcinin yaralanmasını takip ediyor.



Suriye'de görev yapan Arap Birliği gözlemci heyetinden istifa eden Enver Malik, dün Birliğin operasyonun bir 'maskaralık' olduğunu söylemiş ve ülkede bir insanlık felaketi yaşandığını belirtmişti.



Başka bir gözlemcinin de ayrılmaya hazırlandığı yolunda haberler bulunuyor.



Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la katıldığı basın toplantısında konuşan Katar Başbakanı ise gözlem faaliyetlerinde şimdiye dek başarı sağlanamadığını söyledi.



Katar Başbakanı Arap dünyası ve uluslararası toplumun ölümleri durdurmak gibi bir yükümlülükleri olduğunu belirtti.



Clinton da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dünkü konuşmasını ''soğuk ve alaycı'' bularak kınadığını bildirdi.



Clinton, Esad'ın şiddet olaylarında sorumluluk almayı reddettiğini, yerine suçu dış güçlere attığını savundu.



Muhalif gruplar, Çarşamba günü Humus ve civarında toplam 15 kişinin öldüğünü iddia ediyor.



Bunlar arasında, bir gösteriyi izlemek üzere Suriye hükümetinin izni ile kente giden Fransız gazeteci Gilles Jacquier de var.



ABD Dışişleri, Şam yönetiminin şiddete başvurmama teminatını incelemek üzere gözlemcilerin ülkeye gidişinden bu yana 400 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Gözlemciden veryansın



Arap Birliği gözlemci heyetinden Enver Malik, dün El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, tanık olduğu "dehşet verici" olaylardan ötürü gözlemci heyetinden istifa ettiğini açıkladı.



Reuters ajansının aktardığına göre, Malik "Heyetten çekildim zira Suriye rejimine hizmet eder durumda gelmiştim. Rejimin daha fazla insan öldürmesine imkan veriyor, bunun önüne geçemiyordum." dedi.



Arap Birliği'nin Suriye'deki gözlemcilerinin durumla başa çıkacak halleri kalmadığını belirten Enver Malik, Beşar Esad yönetiminin savaş suçu işlediğini, keskin nişancıların sivillere ateş açtığını, güvenlik güçlerinin insanları kaçırıp işkence ettiğini anlattı.



Humus'ta iki haftadan fazla süreyle kaldığını, kentte dehşet verici sahnelerle karşılaştığını, yanmış cesetler gördüğünü söyleyen Cezayirli gözlemci, Arap Birliği heyetinin Sudanlı başkanı General Muhammed el-Dabi'yi de eleştirdi.



"Gözlemci heyetinin başkanı Suriye yetkililerini ve diğer tarafları kızdırmamak için orta yoldan ayrılmamak istiyor." diyen Enver Malik, Suriye'den ayrılmadan önce de Facebook sayfasında yazdığı eleştirel yazılarla dikkat çekmişti.



