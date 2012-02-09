Arap Birliği yeni bir gözlemci heyeti öneriyor

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BM katkısı

Ağır bombardıman

Genel Sekreter Ban, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'yle ilgili karar tasarısında anlaşamamasını ''feci bir başarısızlık'' diye niteleyerek, bu durumun Şam hükümetinin ''kendi halkına karşı yürüttüğü savaşı yoğunlaştırmaya yönelttiğini'' belirtti.Uluslararası toplum, Rusya ve Çin'in geçen haftasonu veto ettiği karar tasarısı ardından, Suriye konusunda bir çıkış yolu bulmakta zorlanıyor.Esad muhalifleri, Suriye ordusunun isyan hareketinin merkezlendiği Humus kentinde günlerdir süregiden harekatında yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor.Ban Ki-moon, ''Humus'ta sivillerin yaşadığı mahallelere ağır silahlarla saldırılıyor ve hayret verici bir zulme tanıklık ediyoruz; korkarım bu daha kötü şeylerin de yaşanacağının bir habercisi.'' dedi.Genel Sekreter, Arap Birliği Başkanı Nebil el-Arabi'nin, Suriye'de gözlemci heyeti bulundurdukları misyonu yeniden canlandırmak istediklerini söylediğini ve bu sefer BM'nin de heyete katılmasını önerdiğini açıkladı.Ban Ki-moon, önümüzdeki günlerde bu talebin ayrıntılarının masaya yatırılacağını kaydetti. Bundan önceki saatlerde ABD hükümeti, Rusya'nın Suriye hükümeti ile muhalefet arasında görüşmelere başlanması çağrısını reddetti. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Beşar Esad'ın ''diyalog fırsatını'' kaçırdığını söyledi.Amerikalı sözcü, ''Esad rejiminin muhalefetle diyaloğa girme fırsatını kullanmak yerine kendi halkına zalimce saldırmayı yeğlediğini ve artık bu fırsatın kaçırılmış olduğuna inandıklarını'' belirtti.Sözcü Jay Carney, ABD'nin yakın sürede uluslararası ortaklarıyla Suriye'deki şiddetin durdurulması ve insani yardım sağlanmasını amaçlayan görüşmelere başlayacağını açıkladı.Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüşmesi beklenen Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi Suriyeli sivilleri koruyamıyorsa, benzer düşünen ülkelerin birlikte hareket etme yolları bulması gerektiğini vurguladı.Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre, Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile yaptığı telefon konuşmasında, Batılı ülkeleri Suriye konusunda ''tek taraflı aceleci adımlar atmamaları'' konusunda uyardı.Diplomatik sahada bu gelişmeler yaşanırken, Esad muhalifleri Humus'ta son günlerdeki en şiddetli saldırı olarak niteledikleri bombardımanda en az 40 kişinin daha öldüğünü söylediler. İsyancılarla birlikte Humus'un dış mahallelerinde bulunan BBC muhabiri Paul Wood, bombardımanın aralıksız sürmesi nedeniyle dışarı çıkmanın çok tehlikeli olduğunu söylüyor.Muhabirimize göre, halk topçu saldırısının ardından askerlerin kente girmesinden endişe ettiğini aktarıyor.İsyancıların kontrolündeki Baba Amr semtinde yaşayan bir Suriyeli, roket ve havan saldırılarında hedef gözetilmediğini söyleyerek, ''Baba Amr'daki her ev bir hedef.'' dedi. (BBC Türkçe)