Arap Birliği: Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığı Irak'ın egemeliğine saldırı, uluslararası hukuk ihlal ediliyor

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Musul eyaletindeki askeri varlığını artırmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle ilgili olarak, Bağdat yönetiminin çağrısı üzerine toplanan Arap Birliği, Türkiye'yi kınayarak bölgedeki Türk askerinin çekilmesini talep etti. Arap Birliği’ne üye 22 ülke dışişleri bakanlarının büyük bölümünün katıldığı toplantıda, Türkiye’nin Irak’a asker göndererek uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

AFP'nin haberine göre, Kahire'deki toplantının ardından Arap Birliği adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin Musul'daki asker takviyesi, "Irak'ın egemenliğe bir saldırı ve Arap ulusal güvenliğine tehdit" olarak tanımlandı. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Ben Heli tarafından okunan ortak açıklamada, "Türk askerlerinin bölgedeki karışıklığı artırdığı" iddia edildi.

Toplantıda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, Ankara yönetimine çağrı yaparak "Türkiye askerlerinin Irak’taki varlığı uluslararası hukukun ve Irak’ın egemenliğinin ihlalidir. Türkiye’nin bu tutumunu rahatsız edici buluyoruz ve bölgeden en hızlı şekilde çekilmesini istiyoruz" dedi. Arabi, Irak’ın Türk askerinin varlığıyla ilgili tepkisini haklı bulduklarını ve desteklediklerini ifade etti.



“Askerlerin bir yerden bir yere çekilmesi egemenliğin ihlal etmediği anlamına gelmez"

Toplantıda konuşan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi de Türkiye'nin "deployment" (mevzilenme) terimini kullandığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin bir yerden başka bir yere güçlerini çekmesi egemenliğimizi ihlal etmediğinin anlamına gelmez, egemenlik parçalanmaz bir bütünlüktür. Bugün Arapların büyük evinde Türkiye’ye karşı ciddi bir kınama yapılmasını ümit ediyoruz. Burada alınacak kararın Irak’ın egemenliğine ve konumuna layık olması lazım” ifadelerini kullandı.

Caferi, ”Burada cesur bir şekilde Türkiye’ye karşı ciddi bir kınama yapılması lazım. Türkiye’nin acil bir şekilde güçlerini çekmesini ve bir daha tekrarlanmaması için bu karar şart" dedi.

"Türk askerlerinin tam çekilmesini bekliyoruz"

Öte yandan TASS haber ajansına konuşan Irak Savunma Bakanlığı sözcüsü Nasır Nuri, ”Türk güçleri Başika’nın yakınlarındaki bir yere tekrar yerleşti. Buna ‘kısmı çekilme’ bile demeyiz. Biz Türk askerlerinin tam çekilmesini bekliyoruz” dedi.