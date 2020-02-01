Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini açıkladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen olağanüstü toplantı sonucunda Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddettiklerini açıkladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Trump'ın planının Filistinliler için, Güney Afrika'da yıllarca süren ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine benzer bir durum oluşturacağını söyledi.

Ahmed Ebu Gayt, "Bu plan Filistinlileri ikinci sınıf yurttaşlara dönüştürür. Asla barış getirmez" dedi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da planı reddedip ABD'nin artık kendileri için dost bir ülke olmadığını belirterek, "Tarihe Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" diye konuştu.