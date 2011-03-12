-ARAP BİRLİĞİ TOPLANTISI SONA ERDİ KAHİRE (A.A) - 12.03.2011 - Arap Birliği, BM'den, Libya hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmesini istedi. Arap Birliği dışişleri bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı toplantının ardından yayımlanan bildiride, "BM'den sorumluluğunu yerine getirerek, Libya hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmesi" istendi. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliğinin, "Libya halkına karşı herhangi bir askeri müdahaleyi önlemek için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini" BM Güvenlik Konseyinden resmen talep ettiklerini söyledi. Musa, Libyalı muhaliflerin kurduğu, merkezi Bingazi'de bulunan Milli Konseyle temas kurma ve işbirliği yapma kararı aldıklarını belirterek, Konseyle iletişimin insani yardım konularını da kapsayacağını bildirdi. Dönem Başkanı Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alavi Bin Abdullah da BM Güvenlik Konseyine, bu yönde gerekli adımları atması çağrısında bulunduklarını ifade etti. Ummanlı Bakan, uçuşa yasak bölge uygulamasının Libya krizi sona erince kaldırılması gerektiğini kaydetti. Bin Alavi, Libya halkına karşı herhangi bir "yabancı askeri müdahaleye karşı olduklarını" da vurguladı. Arap Birliğinin uçuşa yasak bölge ilan etme yetkisi bulunmuyor ancak birliğin buna onay vermesi, ABD ve diğer Batılı güçlerin bölgenin desteğini alması bakımından önem taşıyor. Libya muhalefeti, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin hava saldırılarını önlemek için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istemişti. Libya, Arap Birliğine üyeliği askıya alındığı için toplantıda temsil edilmedi.