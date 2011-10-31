-Arap Birliği Suriye'ye plan sundu BEYRUT (A.A) - 31.10.2011 - Arap Birliği, Katar dışişleri bakanı vasıtasıyla Suriye'ye, 7 aylık krizi bitirmek için çözüm planı sundu. Suriye heyetiyle Katar'ın başkenti Doha'da buluşan Katar Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim, "Görüşmemiz samimi oldu" dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün Sunday Telegraph gazetesine verdiği demeçte, Batının Suriye'ye müdahalesinin "depreme yol açacağını ve tüm bölgeyi yakacağını" söylemişti. Esad, Şam hükümetine yönelik herhangi bir müdahalenin "başka bir Afganistan'ın ortaya çıkmasına neden olacağını" ifade etmişti.