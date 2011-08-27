-Arap Birliği, Suriye'ye "dur" diyecek KAHİRE (A.A) - 27.08.2011 - 22 ülkenin üye olduğu Arap Birliği, Mısır'ın başkenti Kahire'de bu akşam yapacağı toplantıda, Suriye'de beş aydır süren muhaliflere yönelik baskıların durdurulması için karar çıkaracak. Arap Birliği yetkilisi, Reuters ajansına, "Arap örgütünün Suriye hükümetinin 5 aydır muhalefetin gösterilerine karşı sürdürdüğü büyük baskıyı sona erdirmesi için karar çıkartacağını" belirtti. Suriye'de 5 ayda 2200 kişi devletin sert önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde öldü.