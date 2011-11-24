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Dünya

Arap Birliği Suriye'nin isteğini kabul etmedi KAHİRE (A.A)

24 Kasım 2011 20:10

-Arap Birliği Suriye'nin isteğini kabul etmedi KAHİRE (A.A) - 24.11.2011 - Arap Birliği dışişleri bakanlarının, Mısır'ın başkenti Kahire'de Suriye ile ilgili yaptıkları olağanüstü toplantı sona erdi.  Tahrir Meydanı'ndaki protestolar nedeniyle Fairmont Oteli'nde yapılan toplantıya daha önce üyeliği askıya alınan Suriye katılmadı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Casım başkanlığında yapılan toplantıda Arap Birliği, Suriye ile ilgili altı maddeden oluşan bir metni karara bağladı.     Bu metne göre Arap Birliği'nin Suriye'ye göndereceği gözlemci heyetinin, Arap Birliği'nin istediği şekilde Suriye'de incelemelere başlaması öngörülüyor.  Suriye, daha önce bu çağrıda değişiklik istemişti. Arap Birliği, son toplantısında bu kararın değişiklik olmadan Suriye tarafından kabul edilmesi çağrısında bulunarak Suriye yönetimini sözkonusu kararı kabul etmesi halinde protokolün yarın Arap Birliği heyetiyle Suriye arasında imzalanacağını açıkladı.  Alınan ikinci kararda gözlemci heyetiyle ilgili protokolün Arap Birliği ile Suriye arasında imzalanması halinde gözlemci heyetinin hızlı bir şekilde Suriye'ye gönderileceği belirtildi.  Üçüncü karar maddesinde ise Arap Birliği'nin daha önce Suriye'ye önerdiği Arap Çalışma Planı'nda yer alan muhaliflerle hükümet arasındaki diyalog sürecinin Arap Birliği gözetiminde Kahire'de başlatılması ve bu sürecin sonunda Suriye'de geçiş dönemini idare edecek bir ulusal mutabakat hükümeti kurulması öngörülüyor. Arap Birliği'nin bu konuyla ilgili görüşmelere başlamak üzere Suriye muhalefetine toplantı için çağrıda bulunacağı belirtildi.

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