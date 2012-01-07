-Arap Birliği Suriye'deki gözlemcileri çekmiyor KAHİRE (A.A) - 07.01.2012 - Arap Birliği, Suriye'deki durumu incelemekle görevli gözlemcileri ülkeden çekme niyetinde olmadığını bildirdi. Arap Birliği Genel Sekreterinin Yardımcısı Adnan İsa, Arap Bakanlar Komitesi'nin toplantısının gündeminde, gözlemcilerin çekilmesi planının bulunmadığını belirtti. İsa, Suriye'de şu anda 153 gözlemcinin bulunduğunu, bugün Ürdün'den 10 gözlemcinin gelmesinin beklendiğini belirterek, "Bu misyonun çekilmesinden değil, güçlendirilmesinden bahsediyoruz" dedi. Yetkili, Arap ülkelerinin gözlemcilerin görevlerini sürdürmelerini ve lojistik alanda güçlendirilmelerini istediklerini söyledi.