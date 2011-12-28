Arap Birliği: Suriye'de durum güven verici

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Denetimin birinci günü ardından





Sudanlı General Mustafa el-Dabi, isyanın merkezi konumundaki kentin bazı bölgelerinin iyi durumda olmadığını belirtti.El-Dabi kentte dünün görece sükunet içinde geçtiğini ve çatışma yaşanmadığını da ifade etti.Arap gözlemcilerin Suriye'de çalışmalara başladığı gün düzenlenen gösterilerde altı protestocunun öldüğü iddia edilmişti.Birleşmiş Milletler Suriye'de 9 aydır süren gösterilerde toplam 5000 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.Silahlı güçlerle mücadele ettiğini savunan Suriye hükümeti ise çatışmalarda 2000'e yakın güvenlik personelinin öldüğünü ifade ediyor.Gözlemciler Suriye'de bulundukları sürede Humus, Hama ve İdlib kentlerini ziyaret edecekler.Arap Birliği gözlemcileri Esad hükümetinin Arap Birliği'nin barış planına uygun hareket edip etmediğini izleyecek.İnsan Hakları Örgütleri, Sudanlı General Dabi'nin sicilinin bir hayli karanlık olduğunu bu sebeple kendisinden Esad karşıtı bir tavrı beklenmemesi gerektiğini belirtiyorlar.Heyet başkanı Mustafa el Dabi, Sudan ordusu ve hükümetinde yüksek makamlarda görev almış bir isim.Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren BBC muhabiri Jim Muir, Arap Birliği gözlemcilerinin faaliyetlerinin birinci günü ardından bazı noktaların dikkat çektiğini belirtiyor.Buna göre, Humus'un birçok mahallesinde operasyon yapmakta olan Suriye Güvenlik Güçleri, Arap Birliği denetçilerinin şehirdeki incelemeleri öncesinde geri çekildiler, tanklar sokakları terk etti.Muhaliflerin gösterisinin başlamasıyla ise, Arap Birliği'nin Barış Planı'na aykırı olmasına rağmen, eylemcilere ateş açıldı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.Muir, eylemcilerin olaylar ardından Arap Birliği denetçilerine yönelik "Adalet nerede? Araplar nerede?" şeklinde sloganlar attıklarını belirtiyor.İnternet üzerinden yayınlanan bazı videolarda ise olayların çıktığı Baba Amr mahallesinde yaşayanların, denetçilerin etrafını sarıp yerlerdeki kanları gösterdikleri ve sitem ettikleri görülüyor.BBC muhabiri Jim Muir, Arap Birliği'nin Barış Planı gereğince Şam'ın muhaliflere karşı tavrını yumuşatması halinde tüm şehirlerin kontrolünü yitirebileceğini söylüyor.Muir bu sebeple muhaliflerin, Şam'ın herhangi bir taviz vermemesine rağmen, Arap Birliği ile işbirliği yapar gibi görünüp bazı yüzeysel reformlarla otoritesini koruyacağını düşündüklerini belirtiyor.Jim Muir Esad karşıtlarının ayrıca Arap Birliği gözlemcilerinden daha açık sözlü bir tavır almalarını istediklerini belirtiyor.