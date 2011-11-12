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Dünya

Arap Birliği Suriye Komisyonu toplandı KAHİRE (A.A)

12 Kasım 2011 03:55

-Arap Birliği Suriye Komisyonu toplandı KAHİRE (A.A) - 12.11.2011 - Arap Birliğinin Suriye konusuyla ilgili oluşturduğu komisyon Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.  Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad İbn Casım başkan, Mısır, Umman, Sudan ve Cezayir dışişleri bakanlarının üye olduğu komisyonun toplantısına Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bin Helli ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal da katıldı.  Görüşmede, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili hazırlanan ilk bilgiler ile muhalif grupların istekleri Arap Dışişleri Bakanları toplantısında sunulmak üzere raporlaştırıldı. Komisyon toplantısında, protestoculara bayramın ilk günü şiddetle müdahale eden ve Arap Birliği tarafından hazırlanan Arap Çalışma Planı'nı uygulamayacağı işareti veren Suriye rejiminin tutumu ele alındı.

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