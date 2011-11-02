-Arap Birliği Suriye ile anlaşmaya vardı KAHİRE (A.A) - 02.11.2011 - Suriye, Arap Birliği'nin geçen pazar günü Katar'da Suriye'ye ilettiği çözüm planını koşulsuz kabul etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği genel merkezinde Arap Birliği dışişleri bakanları, sözkonusu plan hakkında görüşme yapmak üzere bugün olağanüstü toplandı. Toplantıdan önce planla ilgili Suriye'nin bazı çekinceleri bulunduğu bilinirken, toplantıda Suriye çekinceleri konusunda ikna edilerek, nihai anlaşmaya varıldı. Arap Birliği'nin Suriye ile anlaşmaya vardığını Arap Birliği dönem başkanı Katar'ın Başbakanı Hamad Bin Casım ile Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi kameraların karşısına geçerek, birlikte açıkladı. Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Casım, planın, Suriye'deki şiddet olaylarının bir an önce son bulması, hükümete karşı isyanlar başladıktan sonra tutuklananların serbest bırakılması, Suriye ordusunun sivil yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Arap Birliği gözlemci heyetinin Suriye'de incelemelerde bulunması maddelerini içerdiğini söyledi. Casım ayrıca, Suriyeli muhaliflerle Suriye rejimi arasında Arap Birliği çatısı altında Kahire'de başlayacak diyalog görüşmelerinin, anlaşmaya varıldığı bugünden itibaren iki hafta içinde yapılmaya başlayacağını kaydetti. Hamad Bin Casım, Suriyeli muhaliflerle Suriye hükümeti arasındaki diyaloğun Kahire'de başlaması şartının da, Arap Birliği planının Suriye'de gözle görülür bir şekilde uygulanması olduğunu kaydetti. Casım, "Suriye'den planı uygulaması konusunda hareket bekliyoruz" derken, Arap Birliği'nin planda yer alan görevlerini yerine getirmek için bir bütçe ayıracağı ve Arap Birliği'nin Suriye'deki son gelişmelerle ilgili devamlı suretle bilgi aldığı belirtildi. Bu arada bir gazetecinin, Suriye bu kararları uygulamazsa ne olacağı yönündeki sorusuna Casım, "Suriye bu kararları uygulamazsa, biz burada yine olağanüstü toplanacağız ve Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yeni kararlar alacağız" yanıtını verdi. Arap Birliği ile Suriye arasında varılan anlaşmanın ilan edilmesinin ardından Arab Birliği önünde yaklaşık 500 kadar Suriyeli muhalif, Nebil El Arabi ve Hamad Bin Casım aleyhinde "Hainler" sloganları attı. Bir grup gösterici de, Arap Birliği'nin giriş kapısından Mısır müzesine doğru giden yolu kapattı. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Suriye'nin planda belirtilen yükümlükleri yerine getirmesi durumunda Suriye ile Arap Birliği arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.