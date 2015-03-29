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Dünya
Deutsche Welle

Arap Birliği ortak askeri güç oluşturuyor

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Arap Birliği zirvesinde, bölgedeki çatışmalar sebebiyle ortak bir askeri güç oluşturulması kararlaştırıldı.

29 Mart 2015 18:22


Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Arap Birliği üyesi ülkelerin ortak bir askeri güç oluşturma konusunda prensipte anlaştığını belirtti. Kurulacak askeri gücün, bölgedeki radikal tehlikelere karşı mücadele edeceğini söyleyen El Sisi, nisan ayında bir araya gelecek olan askeri yetkililerin ayrıntıları netleştireceğini ifade etti.

Arap Birliği'ne üye ülkeler arasında Irak, Yemen, Libya, Somali, Sudan ve Suriye gibi radikal hareketlere karşı mücadele eden ülkeler bulunuyor. Suudi Arabistan perşembe günü, Yemen'de Şii Husi milislerine karşı bir hava operasyonu başlatmıştı. Suudi Arabistan'a göre, Husiler İran tarafından destekleniyor. ABD, Suudi Arabistan'a lojistik ve istihbarat desteği veriyor.

Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi, Arap Birliği zirvesinde ülkesindeki kaostan İran'ı sorumlu tuttu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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