-Arap Birliği olağanüstü toplanıyor KAHİRE (A.A)- 15.10.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Suriye'deki durumu görüşmek üzere Pazar günü olağanüstü gündem maddesi ile toplanacağını açıkladı. El Arabi, söz konusu olağanüstü toplantı kararının, Körfez İşbirliği Konseyi'nin çağrısı üzerine alındığını belirtti. Toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile ilgili Arap Birliği'nin tutumunun görüşüleceğini ifade eden Genel Sekreter Nebil El Arabi, üye ülkelerin toplantıda alacakları kararın, birliğin Suriye'ye karşı izleyeceği yeni tutumu belirleyeceğini anlattı. Arap Birliği Suriye konusunda 2 kez toplanmış fakat toplantılardan, Suriye'ye, reformlara gidilmesi ve sivillerin öldürülmesine son verilmesi hususunda tavsiyeler çıkmıştı.