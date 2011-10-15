T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arap Birliği olağanüstü toplanıyor    KAHİRE (A.A)

15 Ekim 2011 22:19

-Arap Birliği olağanüstü toplanıyor    KAHİRE (A.A)- 15.10.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Suriye'deki durumu görüşmek üzere Pazar günü olağanüstü gündem maddesi ile toplanacağını açıkladı.  El Arabi, söz konusu olağanüstü toplantı kararının, Körfez İşbirliği Konseyi'nin çağrısı üzerine alındığını belirtti.  Toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile ilgili Arap Birliği'nin tutumunun görüşüleceğini ifade eden Genel Sekreter Nebil El Arabi, üye ülkelerin toplantıda alacakları kararın, birliğin Suriye'ye karşı izleyeceği yeni tutumu belirleyeceğini anlattı. Arap Birliği  Suriye konusunda 2 kez toplanmış fakat toplantılardan, Suriye'ye, reformlara gidilmesi ve sivillerin öldürülmesine son verilmesi hususunda tavsiyeler çıkmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24