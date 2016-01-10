Arap Birliği 'İran'ın müdahalelerini' görüşmek için bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkanlığında, Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanan Arap Birliği Konseyi, İran gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda, İran'ın bölgedeki ülkelerin içişlerine müdahale iddiası görüşülecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, "Arap ülkelerinin içişlerine karışan İran'a kararlılık ve ciddiyetle karşı koyacaklarını" belirtti. Cübeyr, "Konsey, İran'daki saldırıların Suudi Arabistan aleyhindeki açıklamaların ardından yapıldığını ve tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bilmektedir" dedi.

Toplantıda konuşan BAE Dışişleri Bakanı Eş-Şeyh Abdullah bin Zayid de "İran'da pek çok defa diplomatlara ve konsolosluklara bu tarz saldırılar gerçekleştirildi. Bu durum, ya İran hükümetinin kurumları korumayı istememesinden ya da ihmal sonucu meydana geliyor" diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise son 10 yılda İran ile Arap ülkeleri arasında artan bir gerginlik yaşandığını kaydetti. Şükri, İranlı yetkililerin, ülkesinde kendi kanunlarını uygulamak isteyen Suudi Arabistan'a yaptıkları tehditleri kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi de İran'ın müdahalelerine son vermesi için Arap ülkelerine ortak tavır alma çağrısı yaptı. Arabi, "İran, Arap ülkeleriyle yaşadığı gerginliği ortadan kaldırmayı istediğini fiilen göstermelidir" ifadesini kullandı.