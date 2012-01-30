-Arap Birliği heyeti Bağdat'ta BAĞDAT (A.A) - 30.01.2012 - Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Büyükelçi Ahmed Bin Helli başkanlığındaki heyet, Arap zirvesi hazırlıkları için Bağdat'a geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Bin Helli başkanlığında Bağdat'a gelen heyetin, 4 gün sürecek resmi temaslarında Mart ayı sonunda bu kentte yapılması planlanan Arap zirvesi öncesi hazırlık çalışmaları çerçevesinde Iraklı yetkililerle temaslarda bulunacağını bildirildi. Arap Birliği'nin değişik birimlerinden temsilcilerinden oluşan heyetin, Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Dış İşleri Bakanı Hoşyar Zebari ve çok sayıda Iraklı yetkiliyle görüşeceği belirtildi. Bu arada, Bin Helli, dün yaptığı basın açıklamasında, Arap Birliği'nin Arap zirvesinin Bağdat'ta yapılması konusunda ısrarlı olduğunu, Arap Birliği'nden bir heyetin zirve öncesi hazırlıkları için Bağdat'a yapacağı ziyaretin bunun kanıtı olduğunu, bölgedeki sürecin Arap zirvesinin kararlaştırılan zamanda Bağdat'ta yapılmasını gerektirdiğini ve zirvenin zamanında yapılması için Irak yönetimi ile Arap Birliği'nin kararlı olduğunu söylemişti. Irak Başbakanı Nuri El Maliki de, Arap ülkelerinin, Arap zirvesinin Bağdat'ta yapılmasını olumlu karşıladığını ve Arap ülkelerinin zirveye en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Bağdat'ta Mart 2011'de yapılması gereken Arap zirvesi, Arap ülkelerinde başlayan devrim hareketleri sebebiyle Mayıs 2011'e ertelenmiş, Arap ülkelerindeki olayların büyümesi üzerine zirve tekrar Mart 2012'ye ertelenmişti.