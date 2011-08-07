-ARAP BİRLİĞİ GELİŞMELERDEN ENDİŞELİ DUBAİ (A.A) - 07.08.2011 - Arap Birliği, Suriye'deki gelişmelerden ''büyük endişe ve ciddi biçimde rahatsızlık'' duyduklarını açıkladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Elarabi'nin, Katar'ın resmi haber ajansında yayınlanan açıklamasında, Suriye'deki gelişmelerden ''artan biçimde endişe'' duyulduğu belirtildi ve Suriyeli yetkililere, göstericilere karşı şiddet eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulunuldu. Elarabi'nin açıklamasında, ''Hama ile Deyr Ez Zor ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki askeri operasyonlar ve artan şiddet nedeniyle Suriye'de güvenlik koşullarının kötüleşmesinden güçlü biçimde rahatsızlık ve büyük endişe duyulduğu'' ifadesi kullanıldı.