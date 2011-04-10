-ARAP BİRLİĞİ GAZZE'DE UÇUŞA KAPALI BÖLGE İSTİYOR KAHİRE (A.A) - 10.04.2011 - Arap Birliği, Gazze Şeridi'nin uçuşa kapalı bölge ilan edilmesi talebiyle BM'ye başvuracak. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Birliğin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin bölgeye müdahalesine karşı BM Güvenlik Konseyine başvuracaklarını açıkladı. Musa, "BM'deki Arap grubunu, Gazze üzerinde İsrail uçaklarına uçuş yasağı konulması için Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmakla görevlendirdik" dedi. Gazze Şeridi'nden atılan bir füzenin İsrail'de bir öğrenci servisine isabet ederek bir kişiyi ağır yaralamasıyla perşembe günü başlayan yeni şiddet dalgasında bugüne kadar 18 Filistinli öldürüldü, 70'e yakını yaralandı.