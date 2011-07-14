Arap Birliği: Filistin tanınsın

T24 - Filistin Birleşmiş Milleter’e tam üyelik başvurusu yapma kararı almıştı. Bu kararı resmi olarak destekleyeceğini daha önce açıklayan Arap birliği bir adım daha ileri giderek bizzat Birleşmiş Milletler’e Filistin devletinin tam tanınması için başvuracak.



Katar'da yapılan Arap Birliği toplantısında kaleme alınan ve Reuters haber ajansının ulaştığı taslak belgede şöyle deniyor: "Batı Kudüs başkent olacak şekilde Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üye yapılması talebiyle BM'ye başvurulmasına karar verildi."



AP haber ajansına konuşan Mahmud Abbas'ın üst düzey yardımcılarından Nabil Ebu Rdeneh de Katar'da toplanan Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Filistin'in girişimine destek verdiğini söyledi.



Filistinliler, Ortadoğu sorununda süregelen tıkanıklığın çözülmesi için tek yolun Filistin devletinin tanınması olduğunu söylüyor.





FİLİSTİN DAHA ÖNCE BAŞVURU KARARI ALMIŞTI



Filistin liderleri Ortadoğu barış görüşmelerinin tıkanmasından sonra Birleşmiş Milletler'e başvurmaya karar vermişti. Arap Birliği resmi olarak bu başvurunun ardında bulunduğunu açıklamıştı. İsrail ise Filistin'in bağımsızlığının üzerinde uzlaşılmış bir barış anlaşmasından geçmesi gerektiğini savunuyor.





GÜVENLİK KONSEYİ ONAYI GEREKİYOR



Şu an Birleşmiş Milletler’de ‘gözlemci’ konumunda olan Filistin’in tam üye olması için başvurusunun Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Konseyin daimi üyesi ABD’nin başvuruyu veto edeceği tahmin ediliyor.



