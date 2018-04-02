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Dünya

Arap Birliği, Filistin için olağanüstü toplanacak

Gazze sınırında İsrail'in göstericilere müdahale etmesi üzerine çıkan olaylarda 17 Filistinli yaşamını yitirmişti

02 Nisan 2018 05:13

Arap Birliği'nin, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerini ele almak üzere salı günü temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının, Filistin'in talebi doğrultusunda ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında gerçekleşeceğini ifade etti.

Ebu Ali açıklamada, toplantıda, Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin işlediği suçlar ile Filistin topraklarında devam eden tehlikeli olayların ele alınacağını kaydetti.

Arap Birliği'nin, yaşanan gelişmeleri ve Gazze sınırında 17 Filistinlinin öldürüldüğü olayları yakından takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in bu ihlallerini durdurma ve bir soruşturma komisyonu kurma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağrıldı.

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