Arap Birliği, Filistin için olağanüstü toplanacak

Arap Birliği, Arap dünyasındaki Filistinli mültecilerin durumunu görüşmek üzere yarın (23 Aralık2012) olağanüstü toplanacak.



Arap Birliği Filistin sorumlusu Muhammed Sabih, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek toplantıda Şam'daki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda yaşanan gelişmelerin çerçevesinde, Arap dünyasındaki Filistinli mültecilerin durumunun görüşüleceğini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Hala da toplantının, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki yeni yerleşim faaaliyetlerinin devam etmesi üzerine gerekli önlemlerin alınması ve çözüm üretilmesi için Filistin'den gelen talep doğrultusunda yapılacağını belirtti. Toplantıda Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'nin de hazır bulunacağı kaydedildi.

Suriye ordusunun başkent Şam'ın güneyindeki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'na 16 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısı sonucu 20 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.